Kamień węgielny na budowie szkoły na Gocławiu. Placówka za 61 mln będzie najnowocześniejszą w Warszawie. Na dachu ogród i tor saneczkowy

Budowa za 61 mln zł trwa. Na Gocławiu powstaje nowoczesny zespół szkolno-przedszkolny

U zbiegu ulic gen. Fieldorfa „Nila” i Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Gocławiu powstaje szkoła dla 600 uczniów i 175 przedszkolaków. Jak podkreśla ratusz, to bardzo ważna placówka dla tej dzielnicy - ostatnią szkołę podstawową na Pradze-Południe oddano do użytku 23 lata temu. Koszt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wyniesie miasto ponad 61 mln zł. To jedna z największych inwestycji na Pradze-Południe.