Kampania #ChodziOŻycie. Miejscy aktywiści domagają się radykalnych zmian na polskich ulicach

"Polskim parlamentaryzmem od lat targają brutalne konflikty. Ale z łatwością możemy sobie wyobrazić wspólne stanowisko wszystkich sił politycznych, gdyby doszło w Polsce do zamachu albo katastrofy. Problem w tym, że do tej katastrofy dochodzi co roku – tyle że jest ona rozłożona w czasie. Prawie 3 tys. ofiar wypadków drogowych rocznie to tak jakby w Polsce co tydzień rozbijał się samolot pełen pasażerów" - piszą w opublikowanym na łamach rp.pl manifeście.

Co roku na polskich drogach ginie niemal 3 tys. osób. Czyni to z Polski jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów w Europie. Dotyczy to zwłaszcza pieszych: w UE na milion mieszkańców ginie średnio 11 pieszych, w Polsce – aż 24.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia manifestu była tragedia na ulicy Sokratesa w Warszawie. Do wypadku doszło tam w niedzielę 20 października. 33-letni mężczyzna przechodzący z rodziną przez przejście dla pieszych na ul. Sokratesa został potrącony przez kierowcę BMW. Zginął na miejscu. Wcześniej zdążył zepchnąć z jezdni swoją żonę i dziecko, dzięki czemu trafili do szpitala tylko z lekkimi obrażeniami. Z analiz wynika, że sprawca wypadku jechał osiedlową ulicą z prędkością 130 km/h.