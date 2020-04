Kampania Kolejowe ABC wspiera nauczanie zdalne

Pomoce dydaktyczne Urzędu Transportu Kolejowego zostały opracowane, by uczyć dzieci bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, na dworcu, peronie i w pociągu. Doskonale nadają się do wykorzystania w edukacji zdalnej.

Kampania Kolejowe ABC od początku była planowana jako nowoczesna, multimedialna forma nauki. Dlatego jestem pewien, że wszystkie nasze materiały edukacyjne doskonale nadają się do wykorzystania w zdalnej edukacji – przekonuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Materiały multimedialne, programy edukacyjne z telewizji, podręczniki w formie elektronicznej zostały zebrane w jednym miejscu tak, by ułatwić korzystanie z tych nowoczesnych form edukacji o bezpieczeństwie na kolei – dodaje.

"Twoja kolej" to program w nowoczesnej formule, który łączy w sobie elementy zabawy i wątki edukacyjne Kampanii Kolejowe ABC. Podczas trzyminutowego odcinka Pola i Krzyś (rodzeństwo w wieku 9, 12 lat), grając w planszówkę, rozwiązują rozmaite zadania związane z podróżowaniem koleją i bezpieczeństwem na terenach kolejowych. Każdy odcinek poświęcony jest innemu tematowi, a widzowie mogą razem z bohaterami odpowiadać na wszystkie pytania. Nosorożec Rogatek ocenia udzielane przez dzieci odpowiedzi, wyjaśnia trudne zagadnienia i komentuje poprawność wykonania wyznaczonych zadań, a także uzupełnia i podsumowuje najważniejsze dla widzów informacje. Program emitowany jest na kanale TVP ABC.

Oprogramowanie działa w systemie Windows. Jest to aplikacja wykorzystywana w trakcie zajęć, dlatego potrzebny jest ekran dotykowy, by w pełni wykorzystać możliwości programu.

Program "Myszka w paski"

To propozycja dla przeznaczona głównie dla przedszkolaków. Myszka w paski to bohaterka animacji dla dzieci, która zawsze służy dobrą radą. To miłe zwierzątko w pasiastej sukience wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach – także w pociągu i na dworcu. Program emitowany jest w stacji MiniMini+.