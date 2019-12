Karta podarunkowa Centrum Janki – idealny pomysł na świąteczny prezent

Czym jest karta podarunkowa Centrum Janki? To nic innego jak najbardziej uniwersalny prezent na świecie. Można go wręczyć bliskim z okazji urodzin, ślubu czy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. To upominek zawsze trafiony w gust obdarowywanej osoby, bo to ona sama decyduje, na co przeznaczy określone środki. Karta daje możliwość nieograniczonego wyboru i upoważnia do zakupu we wszystkich sklepach zlokalizowanych w Centrum Janki posiadających terminal płatniczy. Można ją kupić i doładować na dowolną kwotę (maksymalnie 4000 złotych) w Punkcie Informacyjnym Centrum Janki.

„Karta podarunkowa to idealny pomysł na prezent gwiazdkowy, dzięki któremu każdy znajdzie coś dla siebie w bogatej ofercie Centrum Janki. To zawsze trafiony prezent, który jest ważny 365 dni od momentu doładowania i można go zrealizować we wszystkich sklepach na terenie naszego Centrum. Polecamy naszą kartę podarunkową szczególnie teraz, kiedy w efekcie rozbudowy nasi Klienci mają dostęp do jeszcze większej liczby punktów, w tym salonów modowych oraz sklepów z akcesoriami do dekoracji wnętrz” – mówi Anna Walerych, dyrektor Centrum Janki.

Karta nie jest imienna i może być przekazywana innym osobom. Karta jest ważna 365 dni od momentu doładowania.