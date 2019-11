Katarzyna Glinka jest w ciąży. Zobacz ostatnie zdjęcia aktorki. Co pokazała na swoim Instagramie?

Katarzyna Glinka potwierdziła, że jest w drugiej ciąży. Ojcem potomka jest Jarosław Bieniecki. Aktorka jak zwykle wygląda świetnie. Choć ograniczyła aktywność w teatrze, to nadal pracuje na planie „Barw szczęścia”. Zobacz, co pokazała na swoim Instagramie.

🔷 Zdjęcie 1

Brzydko dzisiaj w Wawie 😒 nie wiem czy tez tak macie ale mnie się to bardzo przekłada na nastroj :( dlatego na poprawę humoru mocno energetyczna fuksja !!! I oczywiście mój promienny uśmiech dla Was😀😀😀 oby do lata Kochani💪🏻💪🏻😂 tymczasem miłego weekendu !!!! Jakieś plany ??? #listopad#melancholia#pochmurno#koniecroku#power#powergirl#chillout# 🔷 Zdjęcie 2

Wiecie za co bardzo lubię swoją pracę ? Za możliwość przenoszenia się w czasie :) kostiumy - zwłaszcza te historyczne ,odpowiedni makijaż i fryzura totalnie uruchamiają wyobraźnię . A dziś na przykład poczuliśmy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewaliśmy kolędy, była wigilijna kolacja i prezenty . Czad 😆 relacja na instastories :):) #sesja#foto#photooftheday#actresslife#actress🎬# 🔷 Zdjęcie 3

To lecę z reklamą. Ci, którzy od dawna obserwują mój profil na pewno wiedzą ,ze staram się żyć zdrowo. Czyli zdrowo się odżywiam , uprawiam sport ,staram się dbać o siebie i zależy mi na tym żeby takie wartości przemycać moim najbliższym😉 Nie jestem gadżeciarą jednak ten produkt @oralb GENIUSX to mój must have w codziennej toalecie😀 szczoteczka rozpoznaje Twój styl szczotkowania zębów, ma czujnik ruchu i jest wspomagana sztuczną inteligencją ! #oralb#oralbgenius#stylzycia#myway#influencers#influencerstop2019#allaboutlife# 🔷 Zdjęcie 4

TO JEST REKLAMA !!! Przeczytałam ostatnio ,ze instagram służy Celebrytom🤦🏻‍♀️🤯😀 do zarabiania. I ,ze to takie oburzające i w ogóle dziwne no bo komercja i zarobek 🧐 Zwykle dziwią mnie takie komentarze bo mnie np bardzo cieszy kiedy inni zarabiają i dobrze im sie żyje :):):) Przyznaję , ze mój profil czasem służy mi i do tego. ALE ! Reklamuję TYLKO I WYŁĄCZNIE wcześniej sprawdzone przeze mnie produkty,które testując uznam za warte pokazania. Nigdy niezdrowych byle jakich produktów. Koleznaka influencerka powiedziała mi kiedyś ,ze szanując swój profil nie powinnam tagować ciuchów czy firm tak po prostu , bo w ten sposób zmniejszam swój potencjał zarobkowy 🤦🏻‍♀️ a ja właśnie będę to robić. Będ reklamować małe firmy rozwijające swoją działalność , kolezanki ,które wkładają serce w rozwój swoich firm. Dobrych ,życzliwych ludzi ,którzy nie widzą tylko lajków , zasięgów i wcale mnie nie proszą o wrzucanie ich zdjęc. Są skromni i PRAWDZIWI. Tak jak ta Pani na zdjęciu :) cudownie skromna dziennikarka ,z którą znam się od dawna i w życiu nie powiedziała mi ,ze pisze książki i je wydaje !!! Po zakończonym wywiadzie po prostu wręczyła mi książki nie oczekując niczego😀😘 KOCHAM😘 nie wiem czy ma swój profil na insta:( nazywa się Liliana Fabisinska. Polecam 😀😀😀 #ksiazka#wywiad#interview#jurnalist#actress#books#myway# 🔷 Zdjęcie 5

Sesje zdjęciowe to bonus wynikający z pracy ,którą zajmuję się na codzień. Niby podobnie bo tez mnie malują , czeszą i sztab ludzi zajmuje się tym żeby zdjęcie - scena w serialu - sztuka w teatrze wypadły jak najlepiej :) jednak na sesji atmosfera jest wyjątkowa. Trochę jak księżniczka w bajce bo uwaga skupiona jest TYLKO na fotografowanym obiekcie . I wiecie ,ze to do dzis mnie momentami krępuje ?😀 wyobraźcie sobie siebie przed obiektywem i kilkanaście osób patrzących na to jak wdzięczysz się do aparatu 🤪😂😁 jednak kiedy mam już za sobą pierwsze ujęcia z reguły część mojej narcystycznej natury dostaje to czego potrzebuje,a ja czuję się jak ryba w wodzie 😆😂🤯 #sesja#work#workinprogress#pashion#okładka#cover#covergirl# 🔷 Zdjęcie 6

I znów piątek !!!! Też tak macie, że zaczynacie tydzień i ledwo się obejrzycie,a już jest piątek ??? 🤯 będąc dzieckiem było totalnie odwrotnie 🥴 tydzień szkolny dzieliłam na czas od poniedziałku do środy i od środy do piątku żeby mi szybciej zleciało😀 teraz takie zabiegi nie są mi potrzebne. Teraz raczej muszę świadomie zwalniać żeby nie uczestniczyć w pędzie każdego dnia. Fajne jest to ,ze już nie czuję presji i pozwalam sobie na wolniejszy tryb .. udanego weekendu dla Was!!!! U nas jutro halloweenowy bal dla dzieci 😁😁😁🍁💥🎃 trzymajcie kciuki żeby ściany wytrzymały 😂 #weekend#halloween#kids#fun#smile#kiss#nomakeup#nofilter# 🔷 Zdjęcie 7

Kochani, mamy piękną złotą jesień 🍁, pogoda dopisuje ale zaraz będzie chłodniej. Zbliża się pora roku, w której nasze dłonie narażone są na oddziaływanie niskich temperatur, więc musimy pamiętać, żeby o nie odpowiednio dbać. Niedawno dostałam do przetestowania kremy do rąk @bebiocosmetics od @chodakowskaewa. Składają się w 99% z naturalnych składników, nie są testowane na zwierzętach 🐈🐒(mają certyfikat @PETA) i są dostępne w przystępnych cenach w drogeriach @rossmannpl. Regenerują, odżywiają dłonie, a do tego pięknie pachną. Spróbujcie, mnie przekonały w 100% #bebiocosmetics #kosmetykinaturalne #polskiekosmetykinaturalne 🔷 Zdjęcie 8

W moim ogrodzie jesień w pełni 🍁🍂💥 taka złota i kolorowa z mnóstwem kasztanów i żołędzi porozrzucanych nie tylko po ogrodzie ale praktycznie po całym domu:):) Kompozycje z kolorowych liści i dynie 😁🌞⚡️lubię tę porę roku! dobrego weekendu dla Was !!! Aaaa i sledźcie moje instastories , wrzucam tam produkty ,które testuję jako juror w konkursie influencerstop2019 🌞😁 #ogrod#weekend#piątek#influencerstop2019#fobya#sweter# 🔷 Zdjęcie 9

My zagłosowaliśmy . A Wy?? Jeszcze jest chwila ! Kazdy głos się liczy... #wybory2019#waznasprawa#vote# 🔷 Zdjęcie 10

To się nazywa szczęśliwa niedziela . Dwóch kominiarzy ,breloczek w prezencie na szczęście i i ponoc ma się pięknie palić cały sezon 💪🏻🌞 dziś nie skorzystam 🌞🌞🌞 Panowie życzyli mi szczęścia , ja przekazuję je dla Was😘 i zachęcam do pójścia na wybory !!!!!! Głosujecie ? To ważne. #niedziela#wybory#oddajswojglos#slonce#sun#kominiarz#sunday#zabierzglos#głosuję#wybory2019# 🔷 Zdjęcie 11

Wiatr we włosach dzikie plaże i nikogo oprócz nas 💥🌞🌞 o tej porze warto wybrać się do Wloch. Zdecydowanie mniej turystów w Toskanii, nad morzem pustki ,ceny dużo niższe niż w sezonie , cisza i spokoj ...... uściski dla Was😁 #plaza#cisza#spokoj#morze#sun#fun#trip#bythesea#travel#italy# 🔷 Zdjęcie 12

Kto z Was oglądał film Dobry rok ?? Faktycznie można się zakochać ⭐️ ps fabuła filmu rozgrywa się we Francji🧐 ale widoki podobnie urzekające 👌⚡️💥#toskania#travel#trip#italy#sun#goodtime#goodvibes#

TELEMAGAZYN: Blondynkom jest łatwiej w showbiznesie?