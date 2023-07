Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Nie żyje instruktor spadochronowy, który został ranny. To szósta ofiara wypadku

"Byliśmy razem szmat czasu i znaliśmy się jak łyse konie. Przechodziliśmy różne zawirowania i trudności, jednak zawsze wychodziliśmy na prostą, a siłę do tego dawaliśmy sobie wzajemnie. Ci, którzy nas znali, wiedzą o czym piszę. My po prostu byliśmy dla siebie stworzeni. Dziś coś się skończyło" - dodała.

Uczelnia pożegnała studenta

Katastrofa samolotu w Chrcynnie

Do wypadku doszło w poniedziałek 17 lipca br. roku w Chrcynnie w powiecie nowodworskim, woj. mazowieckie. Jak informowaliśmy, samolot Cessna 208 B podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. W kokpicie samolotu były trzy osoby, w hangarze dwanaście. Pięć osób zginęło, osiem osób odniosło obrażenia. Wśród ofiar jest czterech mężczyzn i jedna kobieta .

Zbiórka krwi dla poszkodowanych w katastrofie samolotu

Ofiary poniedziałkowej katastrofy to: pilot cessny, student WAT, pracownik baru w hangarze, na który spadł samolot i kobieta, która wraz ciężarną córką schroniła się w nim przed załamaniem pogody.

Rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Justyna Sochacka powiedziała, że w akcji po wypadku brały udział cztery śmigłowce LPR - z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego. Sochacka wyjaśniła, że śmigłowcami do szpitali w Warszawie zabrano dwóch mężczyzn w wieku ok. 40 lat. Jeden z poszkodowanych miał uraz klatki piersiowej, drugi został zabrany z urazem czaszkowo-mózgowym.

"Wielu z Was, kontaktując się ze mną, oferowało swoją pomoc, dlatego teraz proszę, jeśli ktoś może, to oddajcie krew dla Artura" - poprosiła na Facebooku.

Wrak samolotu odholowany

Wrak cessny, która rozbiła się na lotnisku w Chrcynnie został już odholowany przez strażaków do hangaru. Wcześniej służby zakończyły oględziny.

Dodał, że maszyna została bezpiecznie przetransportowana do hangaru, który znajduje się na tym samym lotnisku w odległości 500 m. Tam służby będą kontynuowały czynności.

Akcja wydobycia wraku samolotu trwała kilka godzin. Paliwo musiało ścieknąć do zbiorników sorpcyjnych, by nie przedostało się do gleby.