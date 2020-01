Katolickie wydawnictwo wydało książkę uczącą jak bić niemowlaki

-Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?

-tak (dziecko przytakuje)

-Nie zrobiłeś tego, co kazałem

-Tak. (z głową spuszczoną w dół)

-Wiesz co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa.

Dziecko rozumie, co zrobiło. Dzięki takiej rozmowie możesz się przekonać, że dziecko wie, dlaczego dostaje lanie.