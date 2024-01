W Warszawie odbył się różaniec w intencji zamknięcia restauracji “Madoonna”, która według organizatorów obraża uczucia religijne i profanuje wizerunek Matki Bożej. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju - łączy on bowiem religię oraz popkulturę - na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reevesa.

Niecodzienny protest w Warszawie. Katolicy żądają natychmiastowego zamknięcia restauracji

Różaniec w intencji zamknięcia bluźnierczej restauracji to wydarzenie, które zorganizowała grupa katolików w Warszawie 27 stycznia 2024 roku. Celem modlitwy było domaganie się zamknięcia restauracji “Madonna”, która według organizatorów obraża uczucia religijne i profanuje wizerunek Matki Bożej. Wszystko za sprawą oryginalnego wystroju wnętrza. W środku znajdziemy m.in. obrazy z wizerunkiem Matki Boskiej, która ma twarz Rihanny; Jezusa przedstawionego jako Keanu Reeves czy Leonadro DiCaprio; figurę Matki Boskiej w przedsionku z neonowym cytatem "Heaven is on the 1st floor - Madonna", czyli "Raj jest na pierwszym piętrze"; różańce na butelkach z alkoholem; konfesjonał, w którym można zrobić sobie zdjęcia.

Różaniec w intencji zamknięcia bluźnierczej restauracji odbył się w sobotę, 27 stycznia, przed wejściem do restauracji przy placu Konstytucji. Uczestnicy modlitwy trzymali w rękach różańce, świeczki i transparenty z napisami: “Zadośćuczynienie za bluźnierstwo”, “Nie dla bluźnierczej restauracji”, “Panie Boże, ratuj Polskę”. Przez megafon prowadzono modlitwę i nawoływano do nawrócenia się właścicieli i klientów restauracji. Jedna z uczestniczek położyła się krzyżem na chodniku, symbolizując cierpienie Matki Bożej.

Restauracja “Madonna” nie skomentowała dotychczas protestu modlitewnego. Na jej stronie internetowej i profilu na Facebooku można znaleźć informacje o menu, godzinach otwarcia i rezerwacji. Nie ma tam żadnej wzmianki o kontrowersjach wokół nazwy i wystroju lokalu.

Skargi na restaurację do władz Warszawy. Co na to miasto?

Jak informuje Interia, do warszawskiego ratusza wpłynęły tysiące skarg na knajpę. W grudniu ubiegłego roku była to korespondencja tej samej treści przekazana grupowo przez ok. 2500 osób, natomiast w styczniu kilkaset maili, tym razem o charakterze indywidualnym. Ratusz nie ma jednak żadnych narzędzi ani kompetencji, które pozwalałyby ingerować w wystój lokalu.

Osoby, które piszą do miasta w tej sprawie, domagają się interwencji, zamknięcia lokalu, piszą o swoim oburzeniu i odczuciach związanych z obrazą uczuć religijnych. Jednak ratusz nie jest właściwym adresatem takich apeli czy oczekiwań, ponieważ nie ma żadnych narzędzi ani kompetencji, które pozwalałyby ingerować w wystój lokalu, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej itp. tym bardziej, że lokal nie należy do miasta, mieści się w prywatnym budynku - przekazała Interii Monika Beuth, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.

Co można zjeść w restauracji? Oto menu oraz ceny w Madonnie

Mimo kontrowersji - albo może właśnie dzięki nim - restauracja jest bardzo popularna i w godzinach szczytu trzeba czekać na stolik nawet od 30 do 45 minut. Stoliki posiadają figurki Matki Bożej z kodem QR do składania zamówień. Ceny za poszczególne dania są umiarkowane:

Pinsa Khachapuri - 40 zł

Pici Carbonara della Madonna (dla dwóch osób) - 88 zł

Ravioli z dynią i panko - 46 zł

Gnocchi domowe w stylu Norcina - 42 zł

Krewetki Cajun (5 sztuk) - 45 zł

Stek z antrykotu - 99 zł

Creme brulee - 29 zł

Tiramisu - 29 zł W ofercie restauracji znajduje się również bogaty wybór alkoholi i napojów.

