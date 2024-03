Kawiarnia pod Pełnym Księżycem otwarta w Warszawie. To lokal wyjęty wprost z kart japońskiej powieści Martyna Konieczek

Jeśli marzyliście kiedyś o tym, by niezwykłe miejsce opisane w książce istniało naprawdę, mamy dla Was świetną wiadomość. W Warszawie właśnie otworzyła się Kawiarnia pod Pełnym Księżycem. Jest to zaczarowane kocie miejsce z japońskiej powieści Mai Mochizuki, która właśnie trafiła do księgarń. Na miejscu czekają m.in. koci kelnerzy czy napoje i desery inspirowane książką. Szczegóły poniżej.