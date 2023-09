Kawiarnia Zegarmistrzowska. Niezwykłe miejsce w sercu warszawskiej Sadyby. Tutaj zawsze jest czas na dobrą kawę

Sprzedaż oraz naprawa zegarków, serwowanie kawy, herbaty oraz przeróżnych przysmaków to nadal nie wszystko, co znajduje się w ofercie lokalu. Goście mogą tu spróbować prawdziwego, rzemieślniczego piwa.

"Zegarmistrzowska" to również miejsce, w którym spotykają się zapaleni miłośnicy gier karcianych.

Brydż to nieodłączny element naszej kawiarni. Od samego początku, zarówno mieszkańcy Sadyby, jak i innych części stolicy, przychodzą do nas, by rozkoszować się tą grą. Zapoczątkowała to moja żona, która jest zapaloną brydżystką. Z początku organizowaliśmy tu brydżowe czwartki, z latami rozwinęło się to także na wtorki. We wtorki rano przychodzą do nas panie, w czwartki z kolei grają pary mieszane. Wszyscy miłośnicy tej gry karcianej są u nas mile widziani - zaprasza Maciej Wojas.