Kiedy należy cyklinować podłogę?

Na czym to polega? Przekonajmy się!

Cyklinowanie parkietu - co to takiego?

Jest to proces, w ramach którego kolejne warstwy parkietu zostają zdzierane w taki sposób, aby dotrzeć do świeżego drewna. To właśnie tę warstwę będzie można zabezpieczyć, nadając jej wytrzymałość. Taka odnowa podłogi jest znacznie tańsza niż całkowita wymiana, dlatego warto się nad tym zastanowić.

Renowacja parkietu - jak to działa

Na początek, szlifowanie parkietu wykonywane jest przy użyciu papieru ściernego o możliwie wysokiej gradacji. Z reguły stosuje się papier o gradacjach:

· Od P24 do P60

Użycie takiego materiału umożliwia nie tylko wyprowadzenie płaszczyzny samej podłogi, ale również odcięcie starego i zniszczonego drewna. W kolejnym kroku, cyklinowanie parkietu odbywa się przy użyciu papierów o gradacjach:

· Od P60 do P100

To proces szlifowania parkietu. Papier ścierny o takiej grubości pozwala nadać powierzchni odpowiednią gładkość. Po zakończeniu tego procesu można przejść do użycia papieru o gradacji od P120 do P220. Ten proces odbywa się już na znacznie mniejszych obrotach i pozwala na polerowanie powierzchni podłogi. W jakim celu wykonuje się cyklinowanie podłogi? To proces, który pozwala na przygotowanie podłoża do położenia zupełnie nowego lakieru.

Jakie narzędzia do cyklinowania parkietu?

Do tego celu używa się specjalnych urządzeń zwanych cykliniarkami. To narzędzie wyposażone w specjalny bęben tłoczący papier ścierny o wybranej gradacji. Zasilany elektrycznie bęben szlifuje kolejne warstwy parkietu, umożliwiając dotarcie do świeżego drewna.

Co po cyklinowaniu?

Odnowa podłogi to wieloetapowy proces, a cyklinowanie parkietu ma jedynie przygotować go do dalszych prac odświeżających. Po zakończeniu tych działań, pojawia się pytanie - na którą metodę odnowienia podłogi lepiej się zdecydować:

· Lakierowanie

· Olejowanie

Poniżej opisujemy obydwa sposoby renowacji parkietu.

Przeczytaj również: Cyklinowanie podłóg i parkietów. Na czym polega, jakie daje efekty?

Lakierowanie podłogi

Główną zaletą lakierowania jest cena. Nie da się ukryć, że olejowanie jest po prostu wyraźnie droższe. Poza tym, odpowiednio dobierając lakier do podłogi, łatwo podkreślimy urok drewna, a przy okazji możemy też nieco zmienić wygląd podłogi. Co ważne, do lakierowania wybrać można naprawdę różne materiały - czy to lakiery błyszczące czy matowe - dzięki czemu łatwo dobierzemy barwę podłogi do reszty aranżacji. A oprócz tego, podłoga pokryta lakierem jest o wiele łatwiejsza do utrzymania w czystości.

Lakierowanie podłogi sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie powierzchnia nie jest narażona na wilgoć. Wadą lakieru jest jednak spore ryzyko sklejenia deszczułek. Stosując tę metodę odnowy podłogi musimy liczyć się z tym, że gdy ponownie pojawi się konieczność renowacji parkietu, to całość trzeba będzie wykonać kompleksowo. A nie tak jak w przypadku tradycyjnej renowacji - tylko w tych punktach, gdzie deszczułki były rzeczywiście uszkodzone.

Olejowanie parkietu

Ta metoda odnowienia podłogi jest o wiele kosztowniejsza. Z drugiej strony, jeżeli chcemy wykonać renowację parkietu w pomieszczeniu, gdzie panuje wilgoć (np kuchnia czy łazienka), to olejowanie może być koniecznością. Olej chroni podłogę przed działaniem szkodników, grzybów czy nawet pleśni.

Sprawdź ofertę olejowania i lakierowania w Warszawie: https://parkieciarztargowek.pl/uslugi/olejowanie/

Kiedy cyklinować?

Cyklinowanie podłóg z reguły wykonujemy w podobnym czasie co i inne prace remontowe. Warto więc odpowiednio przygotować pomieszczenie do tego typu czynności. Przykładowo, drzwi i ościeżnice warto zabezpieczyć folią malarską, przyklejoną za pomocą taśmy - aby nie pozostały na nich żadne ślady po renowacji podłogi. Najbezpieczniej będzie oczywiście całkowicie zdemontować drzwi lub ościeżnice, choć nie zawsze jest to możliwe.

A co ze ścianami? Lepiej poczekać z ich malowaniem do momentu zakończenia renowacji podłogi. Opary, które ulatniają się ze świeżo lakierowanej podłogi mogą szybko osiadać na powierzchni ścian. W momencie, gdy lakier już wyschnie, można wykonać malowanie ścian - tym razem warto pamiętać o zabezpieczeniu podłoża.

Sprawdź usługę cyklinowania w Warszawie: https://parkieciarztargowek.pl/uslugi/cyklinowanie/

Remont podłogi czy jej wymiana?

Odnowa parkietu nie zawsze jest możliwa. Istnieje szereg uszkodzeń, które uniemożliwiają wykonanie cyklinowania. Należą do nich choćby:

· grubość deszczułek poniżej 3 mm (może wynikać z tego, że podłoga była już kiedyś cyklinowana)

· zalanie podłogi

· pleśń

· wypaczenia

Na szczęście, w większości wypadków uszkodzenia parkietu nie przekreślają możliwości jego renowacji. Bez problemu można przeprowadzić cyklinowanie w sytuacji, gdy:

· Podłoga nosi rysy

· Tylko pojedyncze deszczułki są uszkodzone