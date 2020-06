Kiedy otwarcie granic? Wiceszef MSZ: To kwestia najbliższych godzin

Zmiany w planowanym otwarciu granic

Zmiany przy przekraczaniu granicy zostały wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tymczasowa kontrola graniczna miała być początkowo prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. Szef MSWiA zdecydował jednak o wydłużeniu tego terminu najpierw do 13 kwietnia, następnie do 3 maja, ponownie o kolejnych 10 dni - do 13 maja, a następnie o kolejny miesiąc - do 12 czerwca 2020 r.