Kiedy otwarcie Park of Poland? Największy aquapark w Europie szykuje się na powrót. Milionowe straty przez koronawirusa GOTOWE

Radość nie trwała długo, bowiem po niecałym miesiącu działalności - z powodu pandemii koronawirusa - Suntago trzeba było zamknąć. Mimo tego nie zmieniły się znacząco koszty utrzymania parku, które wynoszą - jak słyszymy - "kilka milionów złotych miesięcznie". Przedsiębiorstwo, jako że działa tak krótko, nie kwalifikuje się np. do pomocy z tarczy antykryzysowej. Ale właściciele są dobrej myśli.

Suntago - czyli wodna część Park of Poland - została otwarta 20 lutego. W Mszczonowie, 40 km od Warszawy, od razy pojawił się tłumy. Chcieli skorzystać z ogromnych basenów, zjeżdżalni, tropikalnej wyspy czy strefy saun. Na aquapark tej skali czekaliśmy w Polsce od lat 90., gdy Michael Jackson obiecywał wodne miasteczko w stolicy.

- Park działa (obecnie - red.) na około 30 proc. mocy. W związku z tym, że na terenie znajduje się ponad 740 palm, musimy utrzymywać stałą temperaturę w obiekcie na poziomie ok. ok. 30-32 stopni. Co więcej, w basenach wciąż jest woda, która wymaga stałej pielęgnacji i oczyszczania - piszą nam przedstawiciele Park of Poland w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące obecnej działalności.

Na otwarcie zatrudniono ok. 350 osób. Większość dostała umowę o pracę na czas określony, do końca marca lub kwietnia. Dziś pozostało 200 osób. - Większość z nich nie świadczy w ogóle pracy, dlatego też wymiar pracy i wynagrodzenie w wielu przypadkach zostało obniżone do 30 proc. - mówią przedstawiciele parku. Obecnie trwa ponowna rekrutacja.

Wkrótce Park of Poland ma zostać otwarty ponownie. Nie nastąpi to jednak 6 czerwca, ponieważ rozruch tak dużego aquaparku wymaga więcej czasu. Właściciele nie podają konkretnej daty, jednak należy się spodziewać, że nastąpi to przed rozpoczęciem wakacji. - Suntago jest idealną alternatywą dla wakacji za granicą, szczególnie w niepewnej sytuacji dynamicznie zmieniających się ograniczeń w innych europejskich krajach. Bez wyjeżdżania z Polski można spędzić wymarzony urlop w tropikalnym klimacie 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu prawdziwych palm - słyszymy.