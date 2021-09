Kiedy otwarcie tunelu POW? Bukmacherzy przyjmują zakłady na termin oddania inwestycji do użytku

Tunel pod Ursynowem, czyli ostatni etap budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, miał być gotowy w sierpniu zeszłego roku, ale ta data była już przesuwana kilkukrotnie - najpierw na marzec br., potem czerwiec, następnie wrzesień... Nowym oficjalnym terminem oddania tego obiektu do użytku jest po prostu ''jesień''. Niesprecyzowaną datę otwarcia tunelu POW wykorzystali bukmacherzy z firmy STS, oferując możliwość postawienia pieniędzy na przedział czasowy, w którym to zostanie otwarta inwestycja.

Kiedy będzie można przejechać tunelem? Szanse ocenili eksperci STS

Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest otwarcie tunelu jeszcze we wrześniu. Kurs na takie zdarzenie wynosi 5.62 co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać aż 494 zł (po odliczeniu 12 proc. podatku od gier). Prawdopodobniejsze jest otwarcie do końca października (kurs 2.38), a jeszcze bardziej realny scenariusz zakłada otwarcie do końca listopada. Obrazuje to kurs 1.90, gdzie każde postawione 100 zł oznacza 167 zł wygranej.