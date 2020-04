Kiedy powróci Veturilo? Zamieszanie wokół rowerów miejskich. Ratusz chce ich natychmiastowego powrotu

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejny etap "odmrożenia gospodarki". Od poniedziałku 4 maja otwarte mają być m.in. galerie handlowe i muzea. A co z rowerami miejskimi, których od pewnego czasu - na skutek rządowych restrykcji - nie można używać?

"Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi" - taki komunikat pojawił się na stronie rządowej gov.pl. Był tam przez chwilę i... zniknął. Niemal w tym samym czasie na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki został zapytany właśnie o rowery miejskie.

- Myślimy o tym, żeby w krótkim czasie przywrócić rowery miejskie. Najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, a raczej wcześniej, chcemy dopuścić taką możliwość - powiedział premier

Zaznaczył też, że operatorzy, a także użytkownicy zostaną zobligowani do dezynfekcji rowerów. - Zachęcam do tego, aby każdy, kto może i kto chciałby korzystać z tego typu dodatkowych sprzętów, nosił przy sobie środek dezynfekcyjny - powiedział Morawiecki. Przypomnijmy, że o powrót rowerów miejskich apelowali samorządowcy, z Warszawą na czele. Stołeczny ZDM wysłał nawet pismo w tej sprawie do premiera, z informacją, że Veturilo to nie rozrywka, a środek transportu miejskiego.