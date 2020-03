Kierujący zatrzymują przepełnione pojazdy. Na przystankach policja, a na szybach kartki. Tak Warszawa walczy z koronawirusem

Przed wejściem do pojazdu kartka z napisem "maksymalna liczba pasażerów: 14". W środku spot z instrukcją, jak powinniśmy się zachować. Na - niektórych - przystankach policja, która liczy osoby wchodzące do autobusu. Obok "patrole" pracowników ZTM, którzy monitorują ruch. Tak wygląda rzeczywistość w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie po wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się.

"Środkiem tym [chodzi o pojazdy komunikacji miejskiej - red.] można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących" - tyle o nowych przepisach znajdziemy w rozporządzeniu. Warszawa zwróciła się do rządzących o doprecyzowanie tych przepisów. A pytań jest sporo, dotyczą m.in. czy zakrywać co drugie siedzenie w pojeździe, jak kontrolować liczbę pasażerów. Póki co miasto wprowadza swoje wytyczne, ale liczy też na rozsądek pasażerów i kierujących pojazdami.