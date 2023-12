Kiler i Kilerów 2-óch. Kultowe komedie kręcono w Warszawie. Tak dziś wyglądają miejsca ze słynnych scen Michał Mieszko Skorupka

Czy jest tutaj chociaż jeden fan Kilera, który przynajmniej raz w życiu nie próbował pokonać przejścia dla pieszych z ręką uniesioną w górze, stopując jadące samochody? Słynna scena, w której Jerzy Kiler przechodzi przez pasy została nakręcona na ulicy Puławskiej, w pobliżu adresu 132a

"Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" to bezapelacyjnie jedne z najzabawniejszych komedii w historii polskiego kina. Świadczyć może o tym ogromna liczba widzów, którzy niezmiennie z uśmiechem na twarzy powracają do kultowych tytułów Juliusza Machulskiego. Oprócz cyklicznych maratonów z "Kilerami", fani chętnie posiłkują się cytatami z filmów w życiu codziennym, a gdy przechadzając się po warszawskich ulicach natrafią na miejsce, w którym powstawały zdjęcia do produkcji, mówią do znajomych: "Popatrz, to tutaj Jerzy Kiler..." - no właśnie, gdzie Jerzy Kiler potrącił Donę? Gdzie mieszkał, zanim został schwytany przez policję? Czy jego "meta" ofiarowana przez Siarę naprawdę mieściła się przy Dzikiej 102? Kliknij w poniższe zdjęcia i sprawdź, gdzie kręcono słynne komedie z końcówki ubiegłego stulecia. Zapraszamy na sentymentalną podróż śladami najsłynniejszego taksówkarza w Polsce.