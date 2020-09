Kilogramy śniętych ryb nad Wisłą. Radny z Białołęki nagrał przerażający film. MPWiK zbada, czy to wynik awarii w Czajce

Warszawa. Martwe ryby nad Wisłą

- Wzdłuż brzegu na odcinku kilkuset metrów mamy tysiące zdechłych ryb. Niektóre z nich są naprawdę olbrzymie (...). To nie jest normalne, że było wydane 40 milionów złotych na remont kolektora w zeszłym roku, a w tym roku mamy powtórkę z rozrywki - komentuje na zamieszczonym w sieci nagraniu radny Marcin Korowaj.

Film, jaki członek rady dzielnicy zamieścił w mediach społecznościowych jest przerażający. Na nagraniu wideo widzimy dokładnie to, co opisuje Korowaj. Brzeg rzeki jest wręcz zasypany stosami martwych ryb. Radny łączy to zdarzenie z awarią w oczyszczalni ścieków "Czajka".