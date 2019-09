Kino Dzieci. Rusza festiwal filmów dla młodych widzów

mpreza, której tegoroczne hasło brzmi „Czas na spotkanie”, odbędzie się w terminie 21-29 września w 22 polskich miastach.

Konkurs główny

W tym roku o statuetkę Kwiatu Paproci, którą przyznają widzowie w ogólnopolskim głosowaniu oraz powołane składy jurorskie, powalczy dziewięć filmów dla widzów w wieku 4-12 lat. Aż sześć z nich to nowości prosto z festiwali w Cannes, Annecy czy Berlinie.

Festiwal otworzy projekcja „Słynnego najazdu niedźwiedzi na Sycylię”, najnowszego dzieła Lorenzo Mattottiego, wspaniałej animacji, która swoją premierę miała podczas tegorocznego festiwalu w Cannes i pokazywana była na festiwalu w Annecy.

Szansę na statuetkę mają także m.in. adaptacja książki łotewskiej pisarki Luize Pastore „Jakub, Mimmi i gadające psy” w reż. Edmundsa Jansonsa, zrealizowana w koprodukcji polskiego Studia Letko i łotewskiego Atom Art, a także oparty na powieści Tamary Bos, poświęcony współczesnym relacjom międzypokoleniowym „Cały świat Romy” w reż. Mischy Kamp. Obok nich w Konkursie Głównym zobaczymy m.in. debiutancki, pełnometrażowy film Stevena Wouterlooda „Niezwykłe lato z Tess”, doceniony w lutym podczas Berlinale, opowieść o ambitnej krowie „Klara Muu!” Lise I. Osvoll, a także klasykę kryminału dla dzieci - „Operacja Człowiek w Czerni” Grethe Boe.

Sekcje

W Konkursie filmowych odkryć (7 tytułów) widzowie zobaczą m.in. „Pierwsze pożegnanie” w reż. Liny Wong, film, który zdobył już nagrodę Kryształowego Niedźwiedzia w sekcji Generation Kplus na Berlinale.

Co jeszcze? Młodzi widzowie będą mogli odbyć sentymentalną podróż do polskiej klasyki kina za sprawą przeglądu filmów Stanisława Jędryki. A dzięki sekcji narodowej Ciao Italia! odbyć podróż do Włoch. Nie zabraknie także prezentacji filmów, które podczas ubiegłorocznego Kina Dzieci spodobały się najbardziej – to w sekcji Panorama. Za sprawą sekcji Kino Dzieci z nosem w książkach swoją premierę będą miały nowe odcinki przygód Żubra Pompika i Wikinga Tappiego. Młodzi widzowie zobaczą też drugi sezon „Przytul mnie”.