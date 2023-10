Kładka połączyła bulwary nad Wisłą z Pragą. Trzaskowski zapowiada otwarcie na wiosnę

- Most połączył dwa brzegi Wisły. Bardzo się z tego cieszymy, bo to pokazuje, że tego typu inwestycje mogą być realizowane bardzo szybko. Mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku ten most zostanie oddany warszawiakom do użytku - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej na budowanym moście Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Inwestycja jest częścią projektu Nowe Centrum Warszawy.

- Most połączy dwa brzegi Wisły, ale też przyczyni się do tego, co jest dla nas najważniejsze, do tego żeby zupełnie odmienić oblicze centrum Warszawy. Most jest częścią projektu Nowe Centrum Warszawy. Chcemy połączyć bulwary z Pragą. Coraz większa liczba mieszkańców i turystów będzie miała wygodny i szybki dostęp do Pragi, która jest rewitalizowana. Most odmieni okolice ulic Okrzei i Karowej - mówił prezydent Trzaskowski. Wyraził też nadzieję, że nowy most będzie jednym z symboli Warszawy i będzie służył zarówno pieszym, jak i rowerzystom.