Kładka w Parku Skaryszewskim nadal nieczynna. Aktywiści organizują "I urodziny zamkniętego mostku" Alicja Glinianowicz

Kładka na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych została zamknięta w październiku ubiegłego roku. Przyczyną był fatalny stan pieszej przeprawy. Remont niewielkiej kładki okazał się ogromnym problemem. Pod przeprawą przebiegają ważne instalacje, co znacznie podwyższa koszty przebudowy. Do dziś most w Parku Skaryszewskim oczekuje na modernizacje i pozostaje zamknięty. W sobotę stołeczni aktywiści zorganizowali w tym miejscu "I urodziny zamkniętego mostku".