Kłótnia o misia. Czemu dzielnica chce usunąć rzeźbę z Parku Praskiego?

Miś w Parku Praskim stanął we wrześniu 2017. Miał być pół roku, ale został do dziś. "Minęły ponad dwa lata, a miś jak stał, tak stoi i w mojej ocenie szpeci praską przestrzeń publiczną" - irytuje się radny Ireneusz Tondera i pyta burmistrz dzielnicy, co dalej z misiem.

Dzielnica, a właściwie burmistrz Ilona Soja-Kozłowska, tłumaczy to tak: "Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dwukrotnie zwracał się do przedstawicieli artysty z prośbą o usunięcie instalacji artystycznej. Za każdym razem pisma kierowane do managera artysty wracały jako nieodebrane. Z uwagi na brak dokumentów stwierdzających przeniesienie prawa własności do rzeźby, tut. urząd nie mógł podjąć działań zmierzających do jej usunięcia, nie narażając się na koszty związane m.in. prawami autorskimi."