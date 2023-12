Kłótnia uczniów w liceum na Targówku w Warszawie. Jeden z nastolatków został zraniony ostrym narzędziem w policzek

- Do kłótni dwóch uczniów doszło we wtorek w jednej ze szkół na Targówku - poinformował oficer dyżurny stołecznej policji. – Dostaliśmy to zgłoszenie ok. godz. 14. Doszło do kłótni między dwoma uczniami. Jeden z nich miał ranić drugiego ostrym narzędziem – dodał.