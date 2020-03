Klubokawiarnia Pożyteczna potrzebuje pomocy. Zbiera pieniądze, żeby utrzymać miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Epidemia koronawirusa bardzo źle wypłynęła na branżę gastronomiczną. Wiele restauracji, barów, pubów czy kawiarni musiało zamknąć się z dnia na dzień. Jednym z takich przykładów jest Klubokawiarnia Pożyteczna, która do czasu ustąpienia zagrożenia jest nieczynna. Jest to miejsce, które utrzymuje się wyłącznie ze środków wypracowanych przez siebie. Co więcej, właściciele zatrudniają tam osoby z niepełnosprawnością. Zorganizowali zbiórkę, która ma pomóc w utrzymaniu tego wyjątkowego miejsca.

- Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę, która pozwoli utrzymać miejsca pracy dla naszych podopiecznych – czytamy na stronie zbiórki.

Praca jest najlepszą formą terapii i aktywizacji społecznej dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu osób dobrej woli, podopieczni nie będą martwili się o utratę pracy.

