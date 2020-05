Kobiecy azyl bezpieczeństwa na Mokotowskiej 64

Ostatnie tygodnie zatrzęsły rynkiem handlu. Na zamknięciu sklepów stacjonarnych korzystał rynek e-commerce. Wielu sceptyków przekonało się do formy zakupów online, która jest mniej absorbująca czasowo, a przy tym oferuje tanią usługę transportową oraz bardzo dogodne warunki zwrotu i wymiany produktów. Dodatkową korzyścią e-zakupów są transakcje bezgotówkowe, które ograniczają do minimum kontakt dotykowy i przemieszczanie się wirusów i bakterii. Są jednak branże, gdzie specyfika produktu niejako „wymusza” sprzedaż stacjonarną. Chociażby dlatego, że umożliwia wcześniejsze przetestowanie towaru. Mowa o rynku beauty, który w dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa zmienił swoje oblicze. O ile przed pandemią rekordy popularności biły perfumerie w galeriach handlowych, o tyle teraz wracają do łask małe, kameralne sklepy, stawiające na atmosferę oraz personalne relacje.

Wyjątkowy, kobiecy azyl

Przykładem takiego miejsca jest położona niemal w samym sercu Warszawy perfumeria Tagomago Boutique. To rodzinny biznes, którego właściciele od wielu lat myśleli o uruchomieniu sklepu z kosmetykami z prawdziwego zdarzenia. Wybór padł na ulicę Mokotowską, a jej twórcom od początku przyświecał cel stworzenia perfumerii innej niż wszystkie. – To miejsce unikalne, gdzie oprócz kosmetyków z najwyższej półki klient ma poczuć się dobrze i wyjątkowo. Dla wielu kobiet nasz sklep to swoistego rodzaju azyl bezpieczeństwa i kobiecości. Odskocznia od prozy życia, codziennego pędu w pracy i robienia kariery. Wyjątkowa przystań, gdzie można złapać oddech, napić się dobrej kawy, kupić kosmetyk i zadbać o swój wygląd – przekonuje Janina Karasek, jedna z właścicielek Tagomago Boutique.

Pomysł na butik wynikał z własnych doświadczeń oraz obserwacji rynku. – Zdecydowanie wolę małe butiki i lokalne sklepy. Coraz więcej naszych klientek ucieka z galerii handlowych, szukając indywidualnego podejścia do swoich potrzeb. Zakupy, szczególnie w branży beauty, mają być przyjemnością, dawać namiastkę luksusu. Przekroczenie progu sklepu ma przenosić do innego świata - wolnego od codziennych trosk i zmartwień – przekonuje Janina Karasek z Tagomago Boutique.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Właściciele nie kryją, że pandemia koronawirusa mocno napędziła im biznes. Już wcześniej sklep przy Mokotowskiej 64 odwiedzały setki zadowolonych klientek. To jedne z niewielu miejsc na mapie kosmetycznej Warszawy, oferujące tak szeroki asortyment produktów makijażowych i pielęgnacyjnych oraz fachowe doradztwo doświadczonych konsultantek. To właśnie tam odbywają się cyklicznie warsztaty makijażowe i wieczorki tematyczne. Ostatnio butik przyciąga jeszcze jednym – bezpieczeństwem. Liczba osób przebywających w sklepie jest ograniczona. Ponadto, przy wejściu do perfumerii każda klientka może zaopatrzyć się w maseczki i rękawiczki oraz skorzystać z płynu dezynfekującego. Mocno dbamy o higienę całego sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przy kasie i terminala płatniczego. Dodatkowo klient może wcześniej zamówić produkty i odebrać je dosłownie na ulicy. Może otrzymać je również kurierem lub wysłać pięknie zapakowany prezent ukochanej osobie. W odpowiedzi na prośby naszych klientów, wprowadziliśmy także usługę concierge i możliwość zamknięcia perfumerii dla jednej osoby – wylicza Janina Karasek.

W opinii właścicieli, spersonalizowane oraz bezpieczne zakupy będą głównym czynnikiem rozwoju mniejszych perfumerii oraz skutecznym orężem w walce z dużymi, sieciowymi sklepami. To wszystko, w połączeniu z wyjątkowością oraz magiczną atmosferą tych miejsc, powinno zadecydować o ich sukcesie rynkowym.