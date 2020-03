Kobiety za sterami pociągów. Koleje Mazowieckie szkolą pierwsze w historii przewoźnika maszynistki

- W mojej rodzinie kolej była od zawsze. Tata jest maszynistą, odkąd pamiętam, brat jest maszynistą od sześciu lat. Początkowo myślałam, że spróbuję swoich sił jako kierowniczka pociągu, ale czułam, że to nie do końca to. Porozmawiałam z bratem i zdecydowałam się na kurs na maszynistę. Tacie powiedziałam o wszystkim, kiedy dostałam skierowanie na badania. Na początku się przeraził, ale później oswoił się z tą myślą i teraz jest ze mnie dumny - opowiedziała Marta Kucharska.