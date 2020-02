Kolacja walentynkowa 2020, Warszawa. Propozycje na niezapomniany wieczór dla zakochanych w stolicy

Kolacja walentynkowa - Warszawa

Walentynki to jak co roku okazja do tego, by wyrwać się z domu i spędzić trochę czasu w ulubionej restauracji. Warto zainteresować się walentynkowym menu z dwóch powodów: po pierwsze, dlatego, że to dobra okazja, by odwiedzić najciekawsze lokale stolicy. Po drugie, restauracje przygotowały specjalne potrawy na ten dzień, a degustacyjne menu jest często popisem kunsztu szefa kuchni i jego ekipy.

W tym roku spróbować będzie można menu zarówno w restauracjach fine dinning, jak i w szeroko dostępnych czy modnych lokalach śródmieścia. Kolacja walentynkowa kosztować będzie nas, zależnie od lokalu od 120 złotych wzwyż. Co będziemy mogli zjeść 14 lutego w Warszawie? Kliknij w przycisk poniżej i sprawdź!