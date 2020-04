Kolejna umową na S7. Z Warszawy do Krakowa w mniej niż trzy godziny. Koszt prac: 752 mln zł

Szybka trasa S7, łącząca Warszawę z Krakowem jest w dużej części gotowa. Gdy pod koniec roku otwarto odcinek w Skarżysku-Kamiennej, S7 możemy jechać nieprzerwanie przez ok. 200 km - od Grójca do granicy z woj. małopolskim. Później zaczynają się "schody".

Do zbudowania pozostał 56-kilometrowy odcinek do samego Krakowa. GDDKiA podzieliła go na cztery części. Właśnie podpisano umowę na odcinek Moczydło - Miechów (18,7 km), ciągnący się od granicy woj. małopolskiego na południe. Drogę, wraz z 600-metrową estakadą - zbuduje Intercor za niemal 723 mln zł. Prace powinny zakończyć się do 2023 roku.

W budowie pozostają kolejne odcinki S7 w kierunku Krakowa.