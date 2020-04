Kolejne kilometry A2 na Mazowszu. Autostrada powstanie w trzy lata za prawie 560 mln zł

Jesienią 2023 roku otwarta zostanie autostrada A2 do Siedlec. GDDKiA właśnie podpisała umowę z firmą Polaqua, która zbuduje odcinek o długości 12,5 km za 559,2 mln zł. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu z rezerwą pod ewentualną budowę trzeciego w przyszłości.

- Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód-zachód. W bieżącym Programie Budowy Dróg Krajowych zbudujemy autostradę A2 do Białej Podlaskiej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zapewnił, że mimo kryzysu inwestycje będą realizowane zgodnie z planem.

Podpisana umowa dotyczy budowy drogi od miejscowości Gręzów do Siedlec. W budowie jest też wcześniejszy odcinek łączący Warszawę z początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Według zapewnień GDDKiA będzie on gotowy po wakacjach. Miesiąc temu podpisano również umowę na budowę fragmentu między końcem obwodnicy Mińska Mazowieckiego a Gręzowem.

Docelowo autostrada A2 przebiegać będzie aż do granicy z Białorusią. Do zaprojektowania pozostaje 95,5 km drogi. Jak podają drogowcy, wkrótce zakończą się prace nad koncepcją programową odcinków do Siedlec do granicy państwa. Budowa jest planowana na lata 2022-25.