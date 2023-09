Remont Sali Kongresowej ciągnie się niemal 10 lat

Kolejne dofinansowanie inwestycji

Brak sali to straty

Będzie to z pewnością jeden z najdłuższych remontów w historii Warszawy. Pamiętajmy, że każdy rok bez Sali Kongresowej to straty dla miasta. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelacje Dariusza Figury w 2013 roku dochód miasta z tytułu eksploatacji Pałacu Kultury oraz otoczenia wyniósł 44,2 mln zł natomiast w 2019 wzrósł zaledwie do 49,3 mln złotych. Gdyby Sala Kongresowa była sprawna do miasta trafiła by znacznie większa kwota. Do tego doliczmy koszty poniesione z pierwotnym remontem (gdy jego zakres miał być mniejszy, a dodatkowo splajtował wykonawca), a więc około 17,5 miliona złotych. Od momentu odstąpienia poniesiono też dodatkowe koszty 2,1 miliona złotych, a do tego dodajmy koszt remontu. Każdy rok niesprawnej sali to straty dla miasta.

Z drugiej strony około 400 milionów złotych to kwota za którą być można wybudować zupełnie nową halę widowiskowo-sportową. Tę jednak miasto planuje przy okazji przebudowy obiektów Skry w ramach odrębnego budżetu i zadania finansowego.