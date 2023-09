Kolejne Skody przekazane Metru Warszawskiemu. Stolica nadała setny numer pociągu kolei podziemnej PAP Redakcja Warszawa

Szymon Starnawski

Historyczny numer 100 został nadany nowemu pociągowi od Skody, który dotarł do Warszawy by realizować przejazdy w stołecznym metrze. Co ciekawe, nie oznacza to, że stolica ma obecnie tyle składów. Faktycznie jest to jednak setny pociąg w historii, który będzie obsługiwać pasażerów w stolicy.