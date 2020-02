Kolejne Tesco w Warszawie do likwidacji. Supermarket na Gocławiu zastąpi inna sieć

Tesco na Gocławiu zamknięte

Widmo likwidacji nad sklepem Tesco na warszawskim Gocławiu wisiało już od wielu miesięcy. Dotychczasowy klienci mieli wiele zastrzeżeń jakości obsługi oraz zaopatrzenia. "W sklepie bałagan i puste półki", "Nie ma nic oprócz kolejek do kas", "Nic, tylko współczuć pracownikom", " Asortyment coraz bardziej przypomina malutki osiedlowy sklepik". Jak wynika z relacji konsumentów - od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że sklep wkrótce zostanie zamknięty. Dziś już wiemy, że to definitywny koniec dla Tesco przy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41.

Co zamiast Tesco na Gocławiu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w czwartek o wydaniu zgód na przejęcie czterech hipermarketów Tesco. Okazuje się, że wkrótce gocławski sklep zostanie zastąpiony przez inną sieć. Prawa do powierzchni handlowej przy Fieldorfa przejmie spółka Kaufland Polska Markety.