Kolejny absurd architektoniczny w Warszawie. Podjazd dla wózków jak labirynt

Warszawa miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym

Przypomnijmy, że Warszawa zajęła pierwsze miejsce w konkursie Access City, w którym nagradzane są miasta najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Nagrodę przyznaje Komisja Europejska, która doceniła działania stolicy angażujące osoby niepełnosprawne w to, aby uczynić miasto bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Jak podkreśliła członkini KE, ''dzięki temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną dostępność miasta''. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ. Jednak patrząc na komentarze osób z niepełnosprawnościami, na co dzień stolica jest trudnym miejscem do życia, jeśli chodzi o bariery architektoniczne.