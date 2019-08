Kolejny mural zdobi Żoliborz Artystyczny. Dzieło portretuje Zygmunta Hübnera – patrona jednej z osiedlowych ulic

Warszawski Żoliborz ma nowy mural z wizerunkiem Zygmunta Hübnera , wybitnego polskiego twórcy teatralnego i filmowego. Dzieło artystki Olgi Wolniak-Dominik, kuratorki Żoliborza Artystycznego znajduje się na elewacji budynku przy powstającej ulicy Zygmunta Hübnera. - Lekka nowoczesna forma dzieła, nawiązanie do historii słynnego polskiego twórcy, kiedyś mieszkańca Żoliborza, tworzą ciekawe połączenie współczesnego designu z tradycją. Sztuka poza funkcją estetyczną wyzwala w mieszkańcach często bardzo pozytywne zachowania, m.in. ciekawość i wrażliwość, ale także skłania do kontaktu i sąsiedzkich rozmów – mówi Radosław Bieliński, Rzecznik Prasowy Grupy Dom Development i Prezes Fundacji Dom Development City Art.

Zygmunt Hübner (1930-1989) – polski reżyser, aktor, pisarz, pedagog. Był wybitnym dyrektorem kilku polskich teatrów: Teatru Wybrzeże, Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu oraz Teatru Starego w Krakowie i Powszechnego w Warszawie. Reżyserował w teatrze, zrealizował także ponad 30 spektakli telewizyjnych, także kilka filmów. Jako aktor występował w teatrze, filmie i telewizji. Był autorem sztuk teatralnych, scenariuszy, książek z dziedziny sztuki teatru, uprawiał felietonistykę. Przez wiele lat był wykładowcą, a od 1975 do 1981 roku dziekanem Wydziału Reżyserii w warszawskiej PWST. Do jego najsłynniejszych i wielokrotnie nagradzanych przedstawień teatralnych należały m.in. „Ulisses” wg Jamesa Joyce'a w Teatrze Wybrzeże, „Mizantrop” Moliera w Starym Teatrze oraz „Lot nad kukułczym gniazdem” Dale'a Wassermana wg powieści Kena Kesey'a w Teatrze Powszechnym. Najsłynniejsza jego rola firmowa to major H. Sucharski w filmie Westerplatte (reż. S. Różewicz).