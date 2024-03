Katolicki protest przed restauracją “Madoonna”

,,Różaniec w intencji zamknięcia bluźnierczej restauracji" to akcja zorganizowana przez grupę katolików. Kolejne spotkanie protestujących odbyło się w sobotę 2 marca o godzinie 17:00.

To już kolejny protest w takiej formie, który odbył się przed restauracją "Madonna", na placu Konstytucji 3 w Warszawie. O styczniowym wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

Kontrowersje wokół "Madonny"

Oryginalny wystrój wnętrz lokalu gastronomicznego oraz nazwy dań w menu stały się powodem do zorganizowania protestów przez środowisko katolickie.

W środku restauracji "Madonna" znajduje się m.in. obrazy z wizerunkiem Matki Boskiej, która ma twarz Rihanny, Jezusa przedstawionego jako Keanu Reeves czy Leonadro DiCaprio, figurę Matki Boskiej w przedsionku z neonowym cytatem "Heaven is on the 1st floor - Madonna", czyli "Raj jest na pierwszym piętrze", różańce na butelkach z alkoholem, konfesjonał, w którym można zrobić sobie zdjęcia.