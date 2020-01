Kolektor za 50 milionów. To cena za spokój mieszkańców Miasteczka Wilanów. Co to za inwestycja?

Tylko w tym roku na kolektor wydamy ponad 35 milionów złotych. To szósty, patrząc po kosztach, wydatek inwestycyjny Warszawy. O ile budowa metra czy nowej szkoły pojawiała się w broszurach oraz na konferencjach ratusza, tak w sprawie kolektora nikt do tej pory głosu nie zabierał.

W tegorocznym budżecie czytamy, że ma on poprawić układ hydrograficzny (wodny) południowej, lewobrzeżnej części Warszawy - chodzi przede wszystkim o Miasteczko Wilanów i Dolny Mokotów. Do końca roku zbudowane zostaną tam dwie rury, każda gruba na ponad półtora metra. Rurociąg będzie miał aż 5,6 kilometra, a woda (głównie deszczówka) z doliny Potoku Służewieckiego i okolic Wilanowa przetransportowana zostanie wprost do Wisły.