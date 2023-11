Kolonia Wawelberga. Nietypowy eksperyment społeczny. To najstarsze osiedle mieszkaniowe w Warszawie posiadało własny regulamin

Najstarsze osiedle mieszkaniowe w Warszawie

Było to jedno z pierwszych tanich osiedli robotniczych w całej Polsce. Mimo to - jak na tamte czasy – miejsce to było doskonale zorganizowane a mieszkania wyróżniały się wysokim standardem. Uznaje się, że jest to najstarsze istniejące osiedle mieszkaniowe w całej Warszawie.