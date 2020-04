Komediowe Live chaty z aktorami Teatru Capitol!

W związku obecnym zagrożeniem, instytucje kultury pozostają zamknięte. Widzowie nie mogą przychodzić na spektakle i spędzać wolnego czasu bawiąc się na dobrych komediach. Teatr Capitol wraz z aktorami chce pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami. Aby zrekompensować widzom brak ich ulubionej rozrywki, powstał pomysł spotkań za pośrednictwem social mediów. Przynajmniej raz w tygodniu organizowane są live chaty, w których uczestniczą aktorzy grający w komediach wystawianych w Teatrze Capitol. Dzięki temu widzowie nie tylko mogą spotkać się z gwiazdami, sprawdzić co u nich słychać, ale również mogą zadać im pytania. Na profilu fb Teatru Capitol odbyły się już cztery live chaty – dwa z obsadą nowej sztuki „A mi to rybka!”, której premiera została przesunięta na wrzesień, i po jednym z aktorami grającymi w spektaklach: „Czy Ty To Ty?” oraz „O co biega?”. Dotychczas udział w nich wzięło ponad dwudziestu aktorów, m.in.: Joanna Koroniewska, Daria Widawska, Marzena Rogalska, Olga Bończyk, Anna Czartoryska-Niemczycka, Michalina Sosna, Łukasz Nowicki, Maciej Damięcki, Marcin Troński, Marek Kaliszuk, Michał Rolnicki. Te wyjątkowe spotkanie to nie tylko ciekawe rozmowy, ale również gry i zabawy, które pokazują inne, bardziej prywatne oblicze gwiazd oraz ich wzajemne relacje. Widzowie mogą spędzić pełen humoru wieczór z ulubionymi aktorami Teatru Capitol, nie wychodząc z domu. Live chaty cieszą się dużą popularnością i dotychczas obejrzało je ponad 60 tysięcy widzów. Następny live chat planowany jest po Świętach Wielkanocnych, 15 kwietnia. Udział wezmą w nim aktorzy grający w spektaklu „Akt Równoległy”, m.in. Olaf Lubaszenko, Kamila Kamińska, Kazik Mazur i Kuba Gąsowski.

Najbliższy LIVE CHAT:

środa 15 kwietnia godzina 20:00 z obsadą spektaklu Akt Równoległy

Zapraszają: Joanna Balasz, Magdalena Wróbel, Kamila Kamińska, Kazik Mazur, Jakub Gąsowski, Błażej Michalski, Krzysztof Chodorowski oraz Olaf Lubaszenko www.facebook.pl/teatr.capitol.warszawa

