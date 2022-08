Kominiarz z urzędnikiem przyjdą zmierzyć twój dom. W 2023 r. rusza wielki audyt budynków mieszkalnych w całej Polsce Przemysław Zańko

Audyt termoenergetyczny domów ruszy w 2023 r. To kolejny element tworzenia rządowej bazy wiedzy na temat budynków mieszkalnych w Polsce. Marcin Oliva Soto / Polska Press /ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Kominiarz, urzędnik i inspektor środowiska – od 2023 r. przedstawiciele tych zawodów ruszą w Polskę, by zebrać informacje o naszych domach. Rząd chce wiedzieć m.in., ile rocznie zużywamy paliwa (opału) oraz to, jak grube są ściany i dachy w budynkach. To kolejny krok w stronę stworzenia wielkiej centralnej bazy danych – pierwszym były deklaracje o źródłach ciepła składane przez właścicieli nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.