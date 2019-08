Komunikacja dopasowana do klienta - innowacyjne ekrany informacyjne w Kaufland

Reklamy i informacje dopasowane do potrzeb sieci, danego regionu czy nawet pojedynczego marketu. Kaufland stawia na nośniki informacji, które pozwalają ograniczyć przypadkowość trafiających do klientów treści. To rozwiązanie możliwe dzięki nowoczesnym ekranom Digital Signage, które są dostępne już w ponad 40 lokalizacjach i będą wdrażane w kolejnych marketach sieci. Dzięki nim do klientów będą trafiać informacje dostosowane do miejsca, w którym dany ekran jest umieszczony – na przykład najbliższego regału czy stoiska. Dla przykładu z ekranów umieszczonych przed wejściem klienci dowiedzą się więcej o aktualnej ofercie sieci i zobaczą najnowsze kampanie reklamowe, a przy wyjściu będą mogli zapoznać się z ofertą na kolejny tydzień.

Ekrany Digital Signage otwierają przed naszą firmą zupełnie nowe możliwości komunikacji z klientami. Dzięki nim nie tylko możemy dopasować informacje do danego marketu, ale też do konkretnego miejsca w sklepie, w którym wyświetlacz zostanie zamontowany. Nowe rozwiązanie gwarantuje nam atrakcyjną wizualnie, a także - co dla nas szczególnie ważne - przyjazną dla środowiska formę – komentuje Justyna Przybylska, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Wdrożenie ekranów poprzedziły testy sprawdzające. Pierwsze nośniki pojawiły się w pilotażowych sklepach w Zabrzu i Tarnowie już na przełomie sierpnia i września 2018 roku. Obecnie ekrany Digital Signage są dostępne w 41 sklepach sieci Kauflad m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Piasecznie k. Warszawy czy Lublinie.

- Do końca roku planujemy wdrożyć to rozwiązanie w kolejnych naszych lokalizacjach – dodaje Justyna Przybylska.

Lista sklepów sieci Kaufland wyposażonych w ekrany Digital Signage:

1. Będzin, ul. 11 Listopada

2. Biała Podlaska, al. Jana Pawła II

3. Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino

4. Bielsko Biała, al. Generała Andersa

5. Chojnice, ul. Obrońców Chojnic

6. Cieszyn, ul. Liburnia

7. Gdynia, ul. Unruga

8. Gliwice, ul. Pszczyńska

9. Głogów, ul. Generała Józefa Bema

10. Grudziądz, ul. Piłsudskiego

11. Hajnówka, ul. Stefana Batorego

12. Jabłonna, ul. Zegrzyńska

13. Jarosław, ul. Przemysłowa

14. Konin, ul. Spółdzielców

15. Kraków, ul. Bratysławska

16. Kwidzyn, ul. Krótka

17. Legnica, ul. Iwaszkiewicza

18. Lubin, ul. Zwierzyckiego

19. Lublin Bronowice, ul. Droga Męczenników Majdanka

20. Łomża, al. Józefa Piłsudskiego

21. Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego

22. Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku

23. Opoczno, ul. Dworcowa

24. Piaseczno, ul. Okulickiego

25. Piekary Śląskie, ul. Bytomska

26. Płock, ul. Gałczyńskiego

27. Racibórz, ul. Podwale

28. Siemianowice Śląskie, ul. Jana Kapicy

29. Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

30. Sosnowiec, al. Józefa Mireckiego

31. Stare Stawy, ul. Królowej Jadwigi

32. Tarnów, ul. Lwowska

33. Tczew, ul. Kwiatowa

34. Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja

35. Wałbrzych, ul. Długa

36. Wejherowo, ul. Staromłyńska

37. Włocławek, ul. Kilińskiego

38. Wołomin, ul. Wileńska

39. Wrocław, ul. Jana Długosza

40. Zabrze, al. Korfantego

41. Żary, ul. Przeładunkowa