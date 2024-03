W okresie świąt Wielkanocnych w Warszawie jak co roku zmieni się komunikacja miejska, a rozkłady zostaną dopasowane do świątecznego, wolniejszego rytmu, kiedy wiele osób wyjeżdża z miasta, ma wolne w pracy, a uczniowie nie chodzą do szkoły.

Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały inaczej już od czwartku, 28 marca do środy 3 kwietnia.