Komunikacja miejska podczas majówki, Warszawa 2020. Zmienione rozkłady jazdy, metro na skróconej trasie i objazdy w centrum

Dodatkowo autobusy linii 710, 724 i 742 zostaną wycofane z pętli OS. KABATY i ulicami Ł. Drewny i Przyczółkową dojadą do pętli WILANÓW. Tu możliwa będzie przesiadka do autobusów jadących w kierunku centrum (116, 131, 180, 519). Jednocześnie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z39 na trasie: OK.KABATY – al. KEN – Wąwozowa – Relaksowa – M. Rosnowskiego – S. Korbońskiego – Ł. Drewny – ANDRUTOWA.

Autobusy linii ZM1 będą podjeżdżały na przystanki co ok. 3-4 minuty.

Weekendowe zamknięcia Traktu Królewskiego

Od nocy z 30 kwietnia na 1 maja do października we wszystkie weekendy oraz od 1 do 3 maja zamknięte dla ruchu będą ulice: Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na odcinku od ronda Ch. de Gaulle’a do ul. Senatorskiej. Autobusy linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 będą kierowane na trasy objazdowe.