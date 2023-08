Koncert The Weeknd w Warszawie. Tancerze, ogień i amerykańskie wieżowce na Narodowym

Kanadyjski wokalista The Weeknd (właściwie Abel Makkonen Tesfaye) to obecnie jeden z najpopularniejszych muzyków świata. Dowodem jest choćby popularność utworu "Blinding Lights", który w znanym serwisie streamingowym Spotify ma aż 3,7 mld odsłuchań. To rekord tej platformy. Z kolei "Starboy" na YouTube odtworzono 2,2 mld razy. Te liczby pokazują, że do Polski przyjechała światowa gwiazda. Do tego będąca w szczytowej formie.

Koncert na Stadionie Narodowym to część trasy koncertowej "After Hours Til Dawn Tour", która odbywa się wyłącznie na ogromnych stadionach. W Londynie The Weeknd pobił rekord frekwencji. W dwa dni zgromadził w sumie 160 tysięcy fanów. To stadionowy rekord.