Koncert w Parku Wolności, Warszawa. Artyści upamiętnili wybuch Powstania Warszawskiego

Koncert w Parku Wolności był częścią obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na scenie wystąpił Miuosh, FDG Orkiestra oraz goście: Wojciech Waglewski, Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Natalia Grosiak (Mikromusic), Daria Ryczek i Mateusz Konieczny. Koncert muzycznie nawiązywał do wydarzeń z 1944 r. "Sięgnęliśmy po to, co było dotychczas wykonywane w ramach powstańczych projektów" - mówił artysta.