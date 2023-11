Koncertowa premiera muzyki do malowanej ekranizacji "Chłopów". Za nami niesamowity pokaz w Filharmonii Narodowej

Festiwal Eufonie w Warszawie

18 listopada, w Filharmonii Narodowej miało miejsce premierowe, pełne wykonanie koncertowe kompozycji Łukasza L.U.C.a Rostkowskiego do malowanej ekranizacji Chłopów, w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. Film jest polskim kandydatem do Oscara. Artysta przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu, którego współproducentem jest Narodowe Centrum Kultury, inspirował się ludowym pejzażem dźwiękowym Europy Środkowo-Wschodniej. Fragment tego dzieła zabrzmiał ostatnio na przedoscarowym koncercie w Los Angeles. Twórcy filmu zgłosili soundtrack do walki o oscarowe nominacje w kategorii najlepszej muzyki filmowej.