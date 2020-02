Konferencje i spotkania biznesowe w okolicy Warszawy warto organizować w Zegrzu

Każda prężnie rozwijająca się firma stawia na częste szkolenia swoich pracowników i spotkania biznesowe z kontrahentami organizowane w prestiżowych miejscach. Obecnie wiele hoteli oferuje tego rodzaju usługi, umożliwiając przeprowadzenie spotkań czy konferencji w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach, a także organizując czas wolny przybyłych uczestników. Hotel 500 w podwarszawskim Zegrzu to idealne wręcz miejsce na udane spotkanie biznesowe. Zarówno wyposażenie hotelu, jego obsługa, jak i urzekająca okolica, w której się znajduje sprawią, iż każda konferencja, szkolenie czy spotkanie biznesowe będzie owocne i jak najbardziej udane.

Klimat sprzyjający biznesowi

Hotel 500 w Zegrzu zlokalizowany jest w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego, nieopodal Warszawy. Chociaż do samej Warszawy jest stąd zaledwie 40 km, miejsce to w niczym nie przypomina klimatu dużego, zgiełkliwego miasta. Przeciwnie, można tu odnaleźć upragnioną ciszę i spokój, które są potrzebne nie tylko do odpoczynku, ale także nauki czy biznesowych negocjacji. Wyjątkowy klimat i malownicza okolica sprawiają, że każdy, kto przybędzie do Hotelu 500 w Zegrzu, szybko poczuje się odprężony i gotowy do działania. Właśnie dlatego warto tu zorganizować konferencję czy spotkanie biznesowe. Ale to nie wszystko. Hotel 500 posiada też doskonale wyposażone sale konferencyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dzięki którym łatwiej przeprowadzić prezentację i trafić do słuchaczy. Hotel posiada trzy sale konferencyjne o różnej powierzchni, w zależności od potrzeb i ilości zaproszonych osób. Największe sale posiadają metraż od około 65m2 do 256m2, są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i mogą pomieścić od 50 do nawet 256 osób! W standardowym wyposażeniu sal konferencyjnych i szkoleniowych znajdują się: duży ekran, rzutnik LCD, flipchart, papier i markery oraz bezprzewodowy Internet. Hotel 500 dysponuje także mniejszymi salami, o powierzchni od 20m2 do 45m2, idealnych na bardziej kameralne spotkania biznesowe, branżowe czy naukowe. Wszystkie sale są przystosowane do potrzeb uczestników konferencji – zarówno pod względem technologicznym, jak i komfortu użytkowania.

Bogata infrastruktura hotelowa

Hotel konferencyjny w Zegrzu dba nie tylko o najwyższą jakość usług dla Klientów biznesowych z zakresu obsługi konferencji, szkoleń czy innych spotkań. Rozumiejąc, iż taki wyjazd wiąże się też z zapewnieniem odpowiedniej miary wypoczynku i rozrywki, hotel przygotował bogatą bazę noclegową oraz szereg aktywności i rozrywek w jego okolicy. Jeśli chodzi o nocleg, hotel oferuje 128 komfortowych pokoi, 150 bezpłatnych miejsc parkingowych dla Gości hotelu oraz 3 pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego otwiera przed Gośćmi hotelu wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Hotel dysponuje sprzętem sportowym do wypożyczenia, między innymi rowerami górskimi i rowerami wodnymi, ponadto udostępnia piękną plażę z leżakami i szereg gier zespołowych, takich jak tenis stołowy, badminton czy piłkarzyki. Taka wspólna rozrywka to doskonały sposób na integrację i lepsze poznanie się uczestników konferencji czy szkolenia. W bliskim sąsiedztwie hotelu znajduje się też wiele atrakcji turystycznych dla lubiących zwiedzać, między innymi muzea, kościoły i skanseny.

Warte zobaczenia są na przykład: Kościół Św. Antoniego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Skansen w Kuligowie nad Bugiem, Muzeum Sportu i Turystyki czy Fort Sokolnickiego. Nad samym Zalewem Zegrzyckim można skorzystać z wielu atrakcji wodnych, między innymi odbyć rejs łodzią motorową lub spróbować swoich sił w wakeboardingu, flyboardingu czy żeglarstwie. Dla odważnych przygotowano nawet kurs sternika motorowodnego i licencję na holowanie narciarza wodnego z wszystkimi uprawnieniami. Oczywiście należy także wspomnieć o wyjątkowej restauracji mieszczącej się na terenie podwarszawskiego hotelu. Restauracja Hotelu 500 serwuje głównie dania kuchni polskiej, ale także włoskiej i europejskiej. Kuchnia jest lekka, smaczna i zawsze świeża, a dania podawane są w atrakcyjny i smakowity sposób. To wspaniałe miejsce na wspólny posiłek i odprężenie przy butelce dobrego wina po kilkugodzinnej konferencji lub szkoleniu.

Dobre połączenie komunikacyjne

Chociaż lokalizacja zegrzyńskiego hotelu konferencyjnego jest zaciszna, wcale nie oznacza to, iż jest on trudno dostępny dla Gości. Dobre połączenie komunikacyjne to kolejna zaleta Hotelu 500 i jednocześnie kolejny powód, aby właśnie w nim zorganizować wyjazd biznesowy. Jak wspomnieliśmy, hotel znajduje się około 40 km od centrum Warszawy, zatem dojazd samochodem na miejsce zajmuje jakieś 40-45 minut. Z Warszawy można wybrać jedną z kilku dogodnych tras, między innymi przez drogi S8 i DW631, przez Wisłostradę i DK61 lub przez DW631. Każda z tras jest szybka i komfortowa.

Hotel 500 zaprasza zainteresowanych

Hotel 500 w Zegrzu gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych noclegiem oraz wynajęciem Sali konferencyjnej do zapoznania się z ich ofertą i proponowanymi cenami. Profesjonalna obsługa hotelowa gwarantuje najwyższą jakość usług, życzliwe podejście i gotowość do pomocy przez cały czas trwania pobytu. Liczne atrakcje i różnorodne możliwości spędzenia wolnego czasu sprawią, że każdy uczestnik konferencji lub szkolenia znajdzie tu coś dla siebie i z pewnością nie będzie się nudził. Hotel w Zegrzu posiada renomę najlepszego centrum konferencyjnego w Warszawie i okolicach – stanowi to gwarancję zadowolenia zarówno z przebiegu spotkań biznesowych, jak i ogólnego kontaktu z personelem hotelu. Bez wątpienia pobyt w tym miejscu będzie bardzo długo i mile wspominany.

Dyskoteka w Zegrzu!

W dniach czwartek, piątek, sobota zapraszamy na dyskotekę, która organizowana jest w Klubie Hotelowym. Zapraszamy Gości hotelowych oraz Gości z zewnątrz – WSTĘP WOLNY. Klubowy klimat zapewnia wspaniałą atmosferę a DJ i utalentowana wokalistka Jennifer dbają o świetną zabawę! Dyskoteka cieszy się niezwykłą popularnością ze względu na nietypowy wystrój Klubu, wygodne sofy oraz aranżację muzyczną Dj + Wokal. Goście mają do dyspozycji kameralne, wieloosobowe loże oraz bogato wyposażony bar.

Klub Hotelowy oferuje również oddzielną salkę do 40 osób na przyjęcia okolicznościowe np. urodziny, imieniny czy wieczory panieńskie lub kawalerskie. Proponuje bogate menu według sugestii gości.

Aby zapoznać się z szczegółową ofertą Hotelu 500 w Zegrzu, zachęcamy do odwiedzenia ich strony internetowej: http://www.hotel500.com.pl/zegrze. W razie pytań warto zadzwonić bezpośrednio do hotelu lub wysłać zapytanie drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane można znaleźć na stronie w Zakładce ‘Kontakt’.