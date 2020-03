Konferencje, szkolenia - hotel Las Woda biznesowym ośrodkiem w województwie mazowieckim

Prowadzenie szkoleń i konferencji to ważny element na drodze do rozwoju firmy. Niemniej organizacja tego rodzaju spotkań to nie lada wyzwanie. Wymaga odpowiedniego przygotowania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Często też konferencje biznesowe trwające kilka dni połączone są z zajęciami rekreacyjnymi, a to wymaga odpowiedniego zaplanowania i wyboru miejsca, w którym ma odbyć się konferencja. Hotel i jednocześnie centrum biznesowe „Las - Woda” pod Warszawą to idealne miejsce na organizacje spotkania biznesowego na najwyższym poziomie.

W pełni wyposażone sale konferencyjne

Jednym z kluczowych elementów decydujących o tym, czy konferencja będzie udana, to dobranie odpowiednio wyposażonej sali konferencyjnej. Z uwagi na to, iż oczekiwania stale rosną, a celem nadrzędnym jest poprowadzenie konferencji bądź szkolenia w ciekawy i dynamiczny sposób, niezbędny jest odpowiedni sprzęt audiowizualny i dźwiękowy, wyciszenie Sali, tak, aby hałasy z zewnątrz nie rozpraszały uczestników oraz ergonomiczne ustawienie stołów i krzeseł. Dzięki temu nawet kilkudniowa konferencja nie będzie monotonna i męcząca.

Sala konferencyjna w hotelu Las-Woda

W 4-gwiazdkowym hotelu „Las – Woda” znajdziemy osiem komfortowych i w pełni wyposażonych sal konferencyjnych, w których można zorganizować spotkania o rozmaitym charakterze, tj. targi, eventy, kongresy, szkolenia oraz konferencje. Największa z nich ma powierzchnię 550 m2.

Doskonała lokalizacja zapewniająca spokój i ciszę

Oprócz odpowiedniego przygotowania Sali konferencyjnej pod względem merytorycznym, dla wszystkich zaproszonych na konferencje, szkolenie czy inne spotkanie biznesowe znaczenie ma też lokalizacja tego miejsca. Uczeniu sprzyja oczywiście atmosfera spokoju, relaksu, a w szczególności kontakt z naturą. Warto więc przemyśleć, czy zorganizowanie konferencji w hotelu w samym środku centrum miasta to dobra decyzja. Obiekt „Las – Woda” może pochwalić się wyjątkową lokalizacją, wśród sosnowego lasu, z dala od zgiełku i tempa życia typowego dla dużego miasta, Z okien sal konferencyjnych rozciąga się niepowtarzalny widok na leśny krajobraz, co sprawia, że każda konferencja czy szkolenie może odbyć się w warunkach sprzyjających skupieniu i nauce.

Catering konferencyjny w hotelu Las-Woda

Profesjonalny catering i obsługa

Obecnie konferencja czy szkolenie biznesowe służy nie tylko nauce i podejmowaniu decyzji związanych z działalnością firmy. Równie ważnym elementem tych spotkań jest nawiązywanie znajomości, a w przypadku szkoleń pracowniczych – jeszcze lepsze zespolenie pracowników. Dlatego też w przerwie między poszczególnymi sesjami konferencji serwuje się przekąski, ciepły posiłek oraz napoje. Wszystko powinno być zaplanowane tak, aby uczestnicy nie czuli się przemęczeni, lecz płynnie przechodzili z jednej części spotkania do drugiej, ciesząc się pysznym jedzeniem i swoim towarzystwem podczas krótkich przerw.

Decydując się na organizację konferencji w hotelu „Las – Woda”, można liczyć na pełną oprawę oraz profesjonalną obsługę tego wydarzenia. Hotel zapewnia opiekę Biznes Plannera od etapu planowania po realizację i koordynację całego spotkania. Przygotowany zostanie szczegółowy plan konferencji, łącznie z zaplanowaniem wolnego czasu i zapewnienia atrakcji dla uczestników. Oprócz tego obsługa hotelowa zadba o wyżywienie uczestników konferencji zarówno w czasie przerw, jak i przez resztę czasu. Catering jest bardzo urozmaicony, można znaleźć w nim zarówno potrawy tradycyjne, jak i przygotowane z uwzględnieniem specjalnych życzeń Gości.

Najwyższy standard świadczonych usług

Prestiżowa konferencja, na której mają znaleźć się wpływowe osoby z branży nie polega wyłącznie na spędzaniu czasu w sali konferencyjnej. Ważnym elementem takiego wydarzenia są też wyjątkowe atrakcje, które sprawią, że goście będą zachwyceni, a co za tym idzie, być może zechcą nawiązać dalszą współpracę z firmą. W przypadku szkoleń i wyjazdów pracowniczych zawsze łączy się naukę z miłym spędzeniem wolnego czasu. Po kilku dniach pracownicy czują się odprężeni i zmotywowani do ciężkiej pracy, co dla pracodawcy jest bardzo ważne. Dlatego hotel „Las – Woda” stworzył specjalną ofertę dla firm z atrakcjami hotelowymi. Należy do niej autorski program hotelu „Healthy Spine”, prowadzony przez fizjoterapeutkę. Drugi element programu to „SPA podczas konferencji”. Tak przygotowana oferta umożliwia uczestnikom konferencji szybki relaks między kolejnymi spotkaniami.

Wysoki standard pokoi hotelowych

Pokój jednoosobowy w hotelu Las-Woda

Jeżeli konferencja ma trwać dłużej niż jeden dzień, organizator musi również zadbać o zapewnienie noclegu uczestnikom. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest wynajem pokoi hotelowych w obiekcie, w którym odbywa się konferencja. Niweluje to potrzebę organizacji dojazdu do miejsca konferencji, a co za tym idzie, dodatkowe koszty. Pokoje hotelowe powinny cechować się wysokim standardem, by współgrały z jakością innych usług oferowanych przez obiekt konferencyjny. W hotelu biznesowym „Las – Woda” do dyspozycji Gości oddano 42 pokoje urządzone w komfortowym i nowoczesnym stylu. Każdy pokój został wyposażony w wygodne łóżko i ekologiczną pościel.