Kongres Świadków Jehowy 2019, Warszawa. Kilkanaście tysięcy wiernych na stadionie Legii

Od piątku do niedzieli (9-11 sierpnia), na stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej trwał Kongres Świadków Jehowy. Wydarzenie co roku gromadzi na stołecznym obiekcie co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Jednym z punktów kongresu jest chrzest, który polega na zanurzeniu się wiernych w basenie. Dalsza część artykułu poniżej.