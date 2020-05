Koniec godzin dla seniorów w sklepach. Specjalne warunki dla osób 65+ nie wrócą

"Godziny dla seniorów" we wszystkich sklepach wprowadzono od 31 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, by ułatwić osobom w wieku 65+ robienie zakupów. Wg tego prawa "godziny dla seniorów" obowiązują w godz. 10-12. Wtedy do sklepów mają wstęp jako klienci tylko ludzie, którzy mają więcej niż 65 lat. Ta zasada, choć teoretycznie dobra, bo dająca seniorom więcej spokoju w zakupach bez kolejek, jednak okazała się szeroko krytykowana przez innych klientów i handlowców.

Pierwsza zmiana w godzinach dla seniorów - godziny te nie obowiązują w hurtowniach i aptekach

Rząd po jakimś czasie zorientował się, że przepisy, by w każdym sklepie i punkcie handlowym obowiązywały "godziny dla seniorów", przynoszą więcej szkód niż pożytku i znowelizował to prawo.

Weekend 25 i 26 kwietnia był pierwszym bez "godzin dla seniorów". Zluzowało to trochę sklepy i ich pracowników, bo do tej pory każdy większy sklep musiał wystawiać na te 2 godziny pracownika do pilnowania, by do środka wchodzili tylko seniorzy.

A że niedziela 26 kwietnia była niedzielą handlową, to znacząco wydłuża się możliwość swobodnych zakupów.

Teraz, pod poniedziałku, godziny dla seniorów nie będą obowiązywać także w tygodniu.

