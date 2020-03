Koniec IKEA jaką znamy. Koncern wycofuje się z budowy ogromnych magazynów.

Dlaczego? Bo Ikea stawia przed sobą trzy nowe cele. To po pierwsze większa dostępność cenowa – chcemy, by nasze produkty były jeszcze bardziej dostępne cenowo dla polskich konsumentów. Drugi to bliskość – w tym obszarze testujemy nowe, bliższe klienta formaty, w tym koncept miejski, zaczęliśmy mocno rozwijać e-commerce i inne kanały dotarcia do klienta. Trzeci cel to poszukiwanie sposobów na to, by przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, bardziej pozytywnie wpływać na środowisko, na całą planetę - czytamy w tym wywiadzie.

- Prowadzimy analizy, jakie inne koncepty Ikea sprawdzą się w Polsce. Mogą to być mniejsze placówki – 10-15 tys. mkw. – może to być format City Store, uruchamiany w centrach miast, a może nawet format „logistyczny” – mniejsze punkty odbioru zamówień online. Analizujemy potencjał rynku i poszukujemy najlepszych rozwiązań, najlepszych konceptów dla poszczególnych lokalizacji - wyjaśnia pani prezes.